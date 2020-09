Dieta per rafforzare la memoria e prevenire il rischio Alzheimer (Di giovedì 17 settembre 2020) Includere nella Dieta quotidiana frutta secca, pesce, pollame e mandorle, tutti cibi caratterizzati dalla presenza di acidi grassi polinsaturi omega-3, può aiutare a rafforzare la memoria e a prevenire l’Alzheimer (tale malattia, nel 2030, riguarderà oltre 74 milioni di persone nel mondo secondo il World Alzheimer Report 2015). Questa è la conclusione raggiunta da uno studio pubblicato nel 2012 e condotto da un’equipe attiva presso la Columbia University di New York. Il lavoro scientifico appena citato, pubblicato sulle pagine della rivista Neurology, è uno studio trasversale partito con l’obiettivo di chiarire le associazioni tra la Dieta e la presenza, a livello plasmatico, di proteina beta-amiloide, a sua volta ... Leggi su dilei (Di giovedì 17 settembre 2020) Includere nellaquotidiana frutta secca, pesce, pollame e mandorle, tutti cibi caratterizzati dalla presenza di acidi grassi polinsaturi omega-3, può aiutare alae al’(tale malattia, nel 2030, riguarderà oltre 74 milioni di persone nel mondo secondo il WorldReport 2015). Questa è la conclusione raggiunta da uno studio pubblicato nel 2012 e condotto da un’equipe attiva presso la Columbia University di New York. Il lavoro scientifico appena citato, pubblicato sulle pagine della rivista Neurology, è uno studio trasversale partito con l’obiettivo di chiarire le associazioni tra lae la presenza, a livello plasmatico, di proteina beta-amiloide, a sua volta ...

