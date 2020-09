Abolire le regole di Dublino. La von der Leyen sta con l’Italia. Svolta della presidente della Commissione europea . Una struttura comune gestirà asili e rimpatri (Di giovedì 17 settembre 2020) A un anno dall’insediamento, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen lancia la “Nuova Europa”. Lo aveva annunciato nel luglio 2019: il suo sarebbe stato un mandato ambizioso, guidata dal “coraggio e l’audacia di pionieri come Simone Veil (la prima donna presidente del Parlamento europeo, ndr) per un’Europa più giusta e più unita”. Travolta dagli eventi – la terribile pandemia di Covid che ha mietuto migliaia di vittime e messo in ginocchio le economie del Vecchio continente – la ex ministra in diversi governi presieduti da Angela Merkel non si è lasciata piegare e si è posta come obiettivo non solo quello di una coesione fra gli Stati membri che non sia solo sulla carta ma anche che la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 17 settembre 2020) A un anno dall’insediamento, laUe Ursula von derlancia la “Nuova Europa”. Lo aveva annunciato nel luglio 2019: il suo sarebbe stato un mandato ambizioso, guidata dal “coraggio e l’audacia di pionieri come Simone Veil (la prima donnadel Parlamento europeo, ndr) per un’Europa più giusta e più unita”. Travolta dagli eventi – la terribile pandemia di Covid che ha mietuto migliaia di vittime e messo in ginocchio le economie del Vecchio continente – la ex ministra in diversi governi presieduti da Angela Merkel non si è lasciata piegare e si è posta come obiettivo non solo quello di una coesione fra gli Stati membri che non sia solo sulla carta ma anche che la ...

