USA, vendite al dettaglio sotto attese in agosto (Di mercoledì 16 settembre 2020) (Teleborsa) – Crescono, ma meno delle attese le vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Nel mese di agosto si è registrato infatti un aumento mensile dello 0,6% a 537,5 miliardi di dollari, dopo il +0,9% rivisto del mese precedente (dato originario +1,2%). Il dato comunicato dall’US Census Bureau è inferiore alle attese degli analisti che indicavano un +1%. Su base annua si è registrato un aumento del 2,6% (+2,4% a luglio). Il dato “core”, ossia le vendite al dettaglio escluse le auto, registra un +0,7% dopo il +1,1% di luglio (rivisto da +1,5%). Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 settembre 2020) (Teleborsa) – Crescono, ma meno dellelealnegli Stati Uniti. Nel mese disi è registrato infatti un aumento mensile dello 0,6% a 537,5 miliardi di dollari, dopo il +0,9% rivisto del mese precedente (dato originario +1,2%). Il dato comunicato dall’US Census Bureau è inferiore alledegli analisti che indicavano un +1%. Su base annua si è registrato un aumento del 2,6% (+2,4% a luglio). Il dato “core”, ossia lealescluse le auto, registra un +0,7% dopo il +1,1% di luglio (rivisto da +1,5%).

moneypuntoit : ?? Stati Uniti: vendite al dettaglio sotto le stime ?? - BoConfesercenti : RT @cciaa_bo: Tra aprile e giugno persi a #Bologna 800 milioni di vendite all’estero, con una flessione del -26,7% rispetto al giugno 2019.… - MissioneStartup : RT @leliosimi: Al di là del #vinile che supera per valore vendite negli Usa il CD, che ha suscitato tanta attenzione, direi che la cosa not… - grossiro1 : RT @leliosimi: Al di là del #vinile che supera per valore vendite negli Usa il CD, che ha suscitato tanta attenzione, direi che la cosa not… - leliosimi : Al di là del #vinile che supera per valore vendite negli Usa il CD, che ha suscitato tanta attenzione, direi che la… -

Ultime Notizie dalla rete : USA vendite USA, Vendite dettaglio (YoY) in agosto Teleborsa USA, vendite al dettaglio sotto attese in agosto

(Teleborsa) - Crescono, ma meno delle attese le vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Nel mese di agosto si è registrato infatti un aumento mensile dello 0,6% a 537,5 miliardi di dollari, dopo il +0 ...

Vendite dettaglio USA (MoM) in agosto

USA, Vendite dettaglio in agosto su base mensile (MoM) +0,6%, in calo rispetto al precedente +0,9% (la previsione era +1%).

USA, Vendite dettaglio (YoY) in agosto

USA, Vendite dettaglio in agosto su base annuale (YoY) +2,6%, in aumento rispetto al precedente +2,4%.

(Teleborsa) - Crescono, ma meno delle attese le vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Nel mese di agosto si è registrato infatti un aumento mensile dello 0,6% a 537,5 miliardi di dollari, dopo il +0 ...USA, Vendite dettaglio in agosto su base mensile (MoM) +0,6%, in calo rispetto al precedente +0,9% (la previsione era +1%).USA, Vendite dettaglio in agosto su base annuale (YoY) +2,6%, in aumento rispetto al precedente +2,4%.