Madonna dirigerà il film ispirato alla sua vita

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Era stata la stessa Madonna a lasciar intendere nelle interviste che, semmai qualcuno le avesse proposto di girare un film sulla sua vita, a dirigerlo sarebbe stata lei. Oggi quell’idea diventa realtà ed è la stessa Regina del Pop ad ammettere di essere da tempo al lavoro con la sceneggiatrice Diablo Cody, vincitrice dell’Oscar per Juno, nella delicata fase di ricostruzione degli episodi più importanti della sua vita e della sua carriera, da quando arrivò a New York dal Michigan con soli 35 dollari in tasca al successo internazionale all’insegna della provocazione e, soprattutto, della determinazione.