“Gli accusatori della FIFA ora lavorano per la FIFA” L’inchiesta della Sueddeutsche su Infantino

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Settembre 2015. Allo Zurich Renaissance Hotel, due avvocati di fama mondiale vanno in conferenza stampa e annunciano la repressione totale del calcio corrotto. Una volta si diceva “tolleranza zero”. Sono Loretta Lynch, procuratore generale degli Stati Uniti, e il procuratore federale svizzero Michael Lauber. Una storica dichiarazione di guerra alla. Sono passati 5 anni. Ed è cambiato tutto. Il 24 luglio scorso Lauber si è dimesso, dopo un anno di accuse sul modo di portare avanti l’indagine sulla corruzione nella: alcuni documenti dimostravano che Lauber aveva incontrato segretamente il presidente Gianni(cosa negata inizialmente da Lauber) e aveva via via forzato le procedure stringendo accordi controversi con le parti in causa. Loretta Lynch invece, proprio lei che aveva avviato ...