Coronavirus, mascherine a prezzi gonfiati. Indaga la Procura di Roma (Di mercoledì 16 settembre 2020) mascherine a prezzi gonfiati durante i ‘mesi duri’ dell’emergenza Coronavirus, Indaga la Procura di Roma. Al via l’indagine sulla vendita di mascherine a prezzi gonfiati durante la fase dura dell”emergenza Coronavirus. La Procura di Roma ha avviato un’inchiesta sulle mascherine in vendita a prezzi gonfiati o senza la necessaria certificazione. Si tratta di un caso di cronaca noto, che risale ai mesi duri dell’emergenza Coronavirus, quando i dispositivi di protezione individuale erano sostanzialmente introvabili. In questo contesto diverse persone hanno ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 16 settembre 2020)durante i ‘mesi duri’ dell’emergenzaladi. Al via l’indagine sulla vendita didurante la fase dura dell”emergenza. Ladiha avviato un’inchiesta sullein vendita ao senza la necessaria certificazione. Si tratta di un caso di cronaca noto, che risale ai mesi duri dell’emergenza, quando i dispositivi di protezione individuale erano sostanzialmente introvabili. In questo contesto diverse persone hanno ...

LaStampa : Coronavirus. Bambini e mascherine: metterle anche ai peluche e nei disegni per farle accettare - MediasetTgcom24 : Allarme inquinamento, 'in mare più mascherine che meduse' #Coronavirus - capuanogio : #ADL positivo al #coronavirus spaventa la #SerieA. Ecco chi c'era all'assemblea di Lega ieri pomeriggio, come erano… - malenkyva : Coronavirus, scatta la maxi inchiesta sulle mascherine: prezzi folli e certificazioni false - deRogatisDanilo : @dani61d @dcos71 @BarillariDav ...che lei gli scorsi anni, si mettesse la mascherina per tutelarle. Poi se permette… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mascherine «Mascherine covid, frodi e prezzo gonfiato»: parte la maxi inchiesta Corriere della Sera Sondaggio Swg: italiani pessimisti sui tempi del vaccino anti-Covid

Vaccino anti-Covid e riapertura delle scuole sono stati i due temi al centro dell’ultima indagine Swg condotta nella settimana che va dal 7 al 13 settembre. In un’intervista a La Stampa, il presidente ...

Celebrazioni per Sant’Ignazio da Laconi, al via un ricco week end di spettacoli a Serramanna

I santi sono tutti uguali, anzi no: a Serramanna, per celebrare Sant’Ignazio da Laconi, al via un ricco week end di spettacoli. È ancora vivo il ricordo del simbolico passaggio per le vie dei centri a ...

L'OPINIONE DI UNA LETTRICE: Piazza Deffeyes è diventata uno zoo-discarica

Se P.zza Deffeyes è diventata un cortile (o un porcile), com'è ormai ovvio, almeno che vengano rispettate le elementari norme di civiltà, di decenza e di educazione. E se andiamo a vedere i DPCM attua ...

Vaccino anti-Covid e riapertura delle scuole sono stati i due temi al centro dell’ultima indagine Swg condotta nella settimana che va dal 7 al 13 settembre. In un’intervista a La Stampa, il presidente ...I santi sono tutti uguali, anzi no: a Serramanna, per celebrare Sant’Ignazio da Laconi, al via un ricco week end di spettacoli. È ancora vivo il ricordo del simbolico passaggio per le vie dei centri a ...Se P.zza Deffeyes è diventata un cortile (o un porcile), com'è ormai ovvio, almeno che vengano rispettate le elementari norme di civiltà, di decenza e di educazione. E se andiamo a vedere i DPCM attua ...