Adua Del Vesco parla dell’anoressia e della carbofobia al GF Vip | “A volte quella voce rispunta” Foto

(Di mercoledì 16 settembre 2020)Delha sofferto di anoressia, ne ha giàto in altre occasioni, inevitabile che lo facesse al GF Vip (). L’attrice ha affrontato subito l’argomento in giardino mentre prendeva il sole con Dayane Mello. Dopo i primi complimenti il racconto diche ricordiamo era arrivata a pesare anche 32 chili rischiando ovviamente la vita. Oggi è guarita del tutto, il percorso è stato lungo e ha sofferto tanto ma sincera confessa che alterna momenti in cui sta bene a quelli in cui arispunta quel periodo terribile.di unache arispunta perché dopo 6 anni che ce l’aveva nella testa è difficile sparisca per sempre. “E’ una lotta con me stessa ...

Ha dovuto fare i conti con l’anoressia, in un periodo buio della sua vita in cui ha rischiato addirittura di perderla: non ha mai fatto mistero della sua malattia Adua Del Vesco. La concorrente del Gr ..."Il mio metabolismo non funzionava proprio, per me è stato un truama, mi vergongavo anche ad uscire. È stata durissima, è stata una lotta continua con me stessa: ora però mi accetto". Al Grande Fratel ...Era arrivata a pesare 34 chilogrammi. Oggi però Adua Del Vesco, fresca concorrente del Grande Fratello Vip, quel difficile momento della sua vita sembra averlo superato. Bella, fidanzata, con una carr ...