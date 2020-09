“Wonder Woman 1984” dal 14 gennaio 2021 al cinema. L’atteso film di Patty Jenkins con protagonista Gal Gadot (Di martedì 15 settembre 2020) WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA distribuirà ‘WONDER Woman 1984’ DAL 14 gennaio 2021 AL cinema L’atteso film di Patty Jenkins con protagonista Gal Gadot Warner Bros. Entertainment Italia annuncia l’arrivo di “Wonder Woman 1984”, l’attesissimo film diretto da Patty Jenkins con protagonista Gal Gadot, da giovedì 14 gennaio 2021 nei cinema italiani. Un rapido salto negli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, dove dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 settembre 2020) WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA distribuirà ‘WONDER1984’ DAL 14ALL’attesodiconGalWarner Bros. Entertainment Italia annuncia l’arrivo di “Wonder1984”, l’attesissimodiretto daconGal, da giovedì 14neiitaliani. Un rapido salto negli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder, dove dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max ...

