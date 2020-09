Il Movimento 5 Stelle sta finanziando la propaganda social di Lega e Fratelli d’Italia per il Sì al referendum (Di martedì 15 settembre 2020) Attraverso la pagina Facebook Io voto Sì il Movimento 5 Stelle avrebbe finanziato la propaganda di Lega e Fratelli d’Italia sul referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari in programma il 20 e 21 settembre. A denunciarlo è il sito di +Europa con un comunicato che richiama «un intervento immediato del presidente Roberto Fico e del Collegio dei Questori di Montecitorio, trattandosi di un uso improprio dei fondi dei gruppi parlamentari, che non possono finanziare attività di propaganda elettorale». I post “incriminati” riprendono alcune dichiarazioni fatte da Matteo Salvini e Giorgia Meloni a favore del Sì al taglio dei parlamentari. Nella fascia alta dei post si può notare però la ... Leggi su linkiesta (Di martedì 15 settembre 2020) Attraverso la pagina Facebook Io voto Sì ilavrebbe finanziato ladid’Italia sulcostituzionale per il taglio dei parlamentari in programma il 20 e 21 settembre. A denunciarlo è il sito di +Europa con un comunicato che richiama «un intervento immediato del presidente Roberto Fico e del Collegio dei Questori di Montecitorio, trattandosi di un uso improprio dei fondi dei gruppi parlamentari, che non possono finanziare attività dielettorale». I post “incriminati” riprendono alcune dichiarazioni fatte da Matteo Salvini e Giorgia Meloni a favore del Sì al taglio dei parlamentari. Nella fascia alta dei post si può notare però la ...

