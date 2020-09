Hamilton trionfa al Mugello | le due Ferrari vanno a punti

Leggi su ilcorrieredellacitta

Lewisvince il pazzo Gran Premio della Toscana, conquistando la novantesima vittoria in carriera. Dopo due bandiere rosse e ben tre partenze dalla griglia è il leader del Mondiale a estendere il proprio vantaggio in classifica prendendosi la vittoria dell'inedita gara deldavanti al compagno di squadra Valtteri Bottas e alla Red Bull di Alexander Albon (primo podio in carriera per il thailandese). Quarto posto per Daniel Ricciardo seguito da Sergio Perez, Lando Norris e Daniil Kvyat fino ad arrivare all'ottavo posto delladi Charles Leclerc. Scala nono Kimi Raikkonen, penalizzato di 5 secondi, mentre Sebastian Vettel chiude al decimo posto tornando in zona.