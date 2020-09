Il Napoli sulla foto della crioterapia con i bidoni: “Rispondono alle esigenze del protocollo Covid” (Di martedì 1 settembre 2020) Il Napoli ha risposto su Twitter alla fotografia circolata ieri sera – pubblicata anche da noi – che ritraeva i calciatori del Napoli immersi in acqua gelata nei bidoni della spazzatura. Il Napoli ha spiegato che i bidoni rispondono alle esigenze del protocollo Covid che impone che ogni giocatore sia in immersione da solo. e che è una pratica utilizzata da molte altre squadre. E’ imbarazzante vedere come media, anche molto importanti, riportino la notizia che i giocatori del Napoli per fare crioterapia utilizzino bidoni dell’immondizia, senza minimamente fare una verifica dei motivi di questa iniziativa e se sia un’idea di Gattuso o ... Leggi su ilnapolista

