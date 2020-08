Monster Hunter, nuovo capitolo in arrivo su Nintendo Switch? Un rumor afferma che verrà annunciato 'presto' (Di lunedì 31 agosto 2020) Monster Hunter World potrebbe non vedere la luce su Nintendo Switch, ma a quanto pare Capcom ha già un asso nella manica, ovvero un nuovo Monster Hunter per la console ibrida."Al momento non abbiamo in programma di rilasciare Monster Hunter World su Switch. Abbiamo in programma un gioco Monster Hunter che i bambini delle scuole medie possano apprezzare", aveva detto Capcom agli investitori. Tuttavia dopo questa affermazione fatta a giugno, la società non ha più detto nulla a riguardo. In questi giorni, il famoso insider Dusk Golem però avrebbe rivelato ulteriori dettagli a riguardo.Secondo l'insider, Capcom rivelerà ... Leggi su eurogamer

Secondo quanto segnalato da Dusk Golem, un insider che ha spesso riportato rumor a tema Capcom poi rivelatisi veritieri, la compagnia di Osaka starebbe lavorando a un nuovo Monster Hunter per Nintendo ...

Il noto leaker AestheticGamer, conosciuto anche come Dusk Golem, recentemente ha fatto molto parlare di sé soprattutto per le informazioni relative al prossimo capitolo di Resident Evil, Resident Evil ...

