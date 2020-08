Koeman fa “fuori” Suarez: non convocato per il ritiro blaugrana (Di lunedì 24 agosto 2020) Primo passo di una tormentata rivoluzione in casa Barcellona. Come riporta RAC1, Ronald Koeman, nuovo tecnico blaugrana, avrebbe stilato una possibile lista dei convocati per la pre season del club catalano. Tra questi non figura il profilo di Luis Suarez, che ha scadenza di contratto 2021. Per lui si prospetta la rescissione. Foto: Twitter Barcellona L'articolo Koeman fa “fuori” Suarez: non convocato per il ritiro blaugrana proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

tancredipalmeri : BOMBA! Secondo la radio catalana RAC1, Messi ha comunicato a Koeman che si vede “più fuori dal Barcellona che dentro” - FBiasin : Secondo Radio Catalunya #Messi avrebbe comunicato a #Koeman che si vede più fuori che dentro al progetto… - alessita_1994 : RT @NMercato24: Koeman ha comunicato a Suarez che è fuori dal progetto del nuovo Barcellona. #24agosto #Calciomercato - zazoomblog : Barcellona prima vittima di Koeman: telefonata a Suarez. Il Pistolero fuori dal progetto - #Barcellona #prima… - a99904573 : RT @FcInterNewsit: RAC1 - Koeman telefona a Suarez: è fuori dal progetto del Barcellona. Porte aperte a Lautaro? -

Ultime Notizie dalla rete : Koeman “fuori”