Il coronavirus svuota le città universitarie: a Milano boom di stanze disponibili +290% (Di lunedì 24 agosto 2020) ... come a Milano, risulta quasi quadruplicata rispetto al 2019', ha sottolineato Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobiliare.it. 'Studenti e lavoratori - ha detto - che sceglievano soluzioni ... Leggi su milanotoday

Notiziedi_it : Il coronavirus svuota le città universitarie, boom di stanze sfitte: la classifica - Today_it : Il coronavirus svuota le città universitarie, boom di stanze sfitte: la classifica - Today_it : Il coronavirus svuota le città universitarie, boom di stanze sfitte: la classifica - teknologicament : RT @Notiziedi_it: Il coronavirus svuota gli asili nido A settembre tremila bambini in meno - VivMilano : RT @Notiziedi_it: Il coronavirus svuota gli asili nido A settembre tremila bambini in meno -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus svuota

Sono 26 i nuovi contagiati da covid nelle ultime 24 ore in Liguria. Non è stato registrato alcun nuovo decesso e il totale di vittime causate dall'epidemia resta fermo a 1.571 persone. Si sono poi svu ...GENOVA - Sono 26 i nuovi contagiati da Coronavirus nelle ultime 24 ore in Liguria. Non è stato registrato alcun nuovo decesso e il totale di vittime causate dall'epidemia resta fermo a 1.571 persone.