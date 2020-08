Tragedia in montagna: Giulia Tita, 29 anni, ha perso la vita alla Cima delle Anime (Di sabato 15 agosto 2020) Una bella immagine dal profilo social di Giulia Tita Tragedia sulle montagne dell'Alto Adige, vittima una giovane alpinista trentina. Giulia Tita, 29 anni di Trento, ha perso la vita dopo essere ... Leggi su trentotoday

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia montagna Alto Adige, tragedia in montagna Ha perso la vita una ragazza trentina l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Tragedia in montagna, base jumper brianzolo si schianta contro le rocce e muore

Ferragosto tragico sulle montagne dell'Alto Adige, dov'è morto un base jumper italiano in Val Badia. La tragedia si è consumata in tarda mattinata quando l'uomo, 33 anni, originario di Seveso si è sch ...

Corvara, morto Simone Rizzi, base jumper di 33 anni

