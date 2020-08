Collin Morikawa, chi è la nuova stella del golf (nonché nuovo Tiger Woods) (Di sabato 15 agosto 2020) Americano di Los Angeles, 23 anni, lineamenti orientali, sorriso sfrontato, taglio alla «marine», mano di fata, nervi d’acciaio, professionista solo da 14 mesi, solo 28 tornei giocati e già una vittoria, non una qualsiasi: Collin Morikawa ha vinto il suo primo Major e questo – a detta della critica – sarò solo il primo di una lunga serie di successi. È il campione della Next Generation, la sorpresa del 2020 all’insegna del golf. Leggi su vanityfair

Californiano, 23 anni, origini giapponesi: Collin ha vinto il suo primo Major da predestinato. La stella del basket Stephen Curry si è offerto per fargli da caddie. E la sua fidanzata - la bellissima ...

Pronostici Golf PGA Tour ed European Tour: analisi, favoriti e pronostici sul Wyndham Championship 2020 e sul Celtic Classic 2020

Dopo il primo major dell'anno vinto da Collin Morikawa (ed ennesima cassa di questo 2020 con i pronostici sul Golf), questa settimana per il PGA Tour si gioca il Wyndham Championship 2020 mentre l'Eur ...

Californiano, 23 anni, origini giapponesi: Collin ha vinto il suo primo Major da predestinato. La stella del basket Stephen Curry si è offerto per fargli da caddie. E la sua fidanzata - la bellissima ...Dopo il primo major dell'anno vinto da Collin Morikawa (ed ennesima cassa di questo 2020 con i pronostici sul Golf), questa settimana per il PGA Tour si gioca il Wyndham Championship 2020 mentre l'Eur ...