Palestre e piscine, rimborsi entro il 18 agosto (Di venerdì 14 agosto 2020) Abbonamenti non goduti, la scadenza il 18 agostoAbbonamenti, la scelta tra rimborso o voucherRimborso biglietti società sportiveAbbonamenti non goduti, la scadenza il 18 agostoTorna su Le richieste per i rimborsi degli abbonamenti per le Palestre, le piscine, i centri sportivi rimasti chiusi durante il lockdown dovranno essere presentate entro 18 agosto.si tratta di una misura prevista nel decreto Rilancio e che stabilisce che tutti gli abbonamenti già pagati per ogni tipo di impianto sportivo vengano rimborsati in quanto non goduti durante il periodo di chiusura per la quarantena. La norma del decreto Rilancio (art. 216) estende agli abbonamenti alle strutture sportive le disposizioni già previste dal decreto Cura Italia (art. 88 del dl ...

