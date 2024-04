Isola dei Famosi puntata 29 aprile | sorprese - eliminato e nominati

L’Isola dei Famosi , Sonny è l’eliminato della sesta puntata. Le dichiarazioni del naufrago poco prima di lasciare l’Honduras L’Isola dei Famosi , Sonny è sbarcato in Honduras pochi giorni fa insieme a Rosanna. I due nuovi naufraghi fin da subito si sono messi in gioco e sono riusciti ad integrarsi ... Continua a leggere>>

Edoardo Stoppa - Isola 18 Nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi 2024 e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della sesta puntata. La diretta ...

Continua a leggere>>