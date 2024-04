Roma | a Napoli si soffre tanto - ma Abraham regala un punto all' ultimo istante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024)29 aprile 2024 - È stata una sfida difficile e sofferta, ma alla fine De Rossi e i suoi ragazzi sono sopravvissuti alla trasferta del Maradona tornando a casa con und'oro. Contro ilfinisce 2-2 al termine di una partita emozionante, dove tutti i gol sono stati realizzati nella ripresa. Una sfida che i giallorossi avevano a sorpresa aperto con la rete di Dybala su calcio di rigore, propiziato dall'ottima giocata in profondità per Azmoun, poi però un pizzico di fortuna ha assistito gli azzurri negli episodi del pareggio. Prima infatti Kristensen devia, mettendo fuori causa un sontuoso Svilar, per la rete del pari, poi Sanches perde per un rimpallo sfortunato il duello con Kvaratskhelia per il pallone sul limite dell'area e nel tentativo i recuperare lo sgambetta, provocando il penalty, che poi Osimhen realizza. Sul ...