Salvini va avanti nonostante le polemiche suscitate da Vannacci , candidato dalla Lega in tutte le circoscrizioni. Brambilla: «Chieda scusa a tutti gli italiani». Il gelo dentro il partito, ma il generale replica: «Giorgetti? Diatribe interne al partito, non mi interessa no». Martedì la prima

Il generale a Quarta Repubblica: "Lo dice l'enciclopedia Treccani. Classi differenziate per disabili? Mai detto" "Prima definizione di statista è uomo di Stato , quindi Mussolini è uno statista. Lo dice l'enciclopedia Treccani". Lo ha detto il generale Roberto Vannacci a Quarta Repubblica su Rete4

vannacci: "statista è un uomo di Stato, quindi Mussolini lo è" - (Adnkronos) - "Prima definizione di statista è uomo di Stato, quindi Mussolini è uno statista. Lo dice l’enciclopedia Treccani". Lo ha detto il generale Roberto vannacci a Quarta Repubblica su Rete4 t ...

vannacci: «Vorrei mettere "Generale" sulla scheda». E pubblica la foto con la maglia «ignoralo» del Pd - Se per votare Meloni basta scrivere 'Giorgia', a Roberto vannacci non dispiacerebbe che si potesse mettere sulla scheda il nome «Generale». «Perché no,

Speciale scuola: Faraone (Iv), Locatelli prenda distanze da vannacci su disabilità - Il partito che esprime la ministra per la disabilità "è lo stesso che alle europee candida il generale vannacci che propone le classi

