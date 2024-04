Sinner agli ottavi a Madrid - preoccupa l’anca

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 30 aprile 2024) Tutto facile per Jannikche stacca il pass per glidel Master 1000 dibattendo seccamente il russo Pavel Kotov 6-2, 7-5. Una partita strana, non particolarmente bella e con un dettnte.infatti accusa più volte dolore all'anca destra e a tratti zoppica, ma stringe i denti e la porta a casa in due set. Fondamentale anche l'aiuto dell'avversario, che dopo aver annullato tre match point opta per una tattica scellerata e sostanzialmente si "suicida". L'azzurro voladove attende il vincente di Khachanov-Cobolli.Parla"Nel primo set tanti break, ho cercato di migliorare al servizio. Kotov ha risposto meglio, il feeling con la palla è stato buono. Ora vediamo cosa succede domani". ...