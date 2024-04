Ancelotti convoca un calciatore fuori lista Champions per la sfida col Bayern | “La fortuna non c’entra”

(Di martedì 30 aprile 2024) Anche per la trasferta in Germania per la semifinale d'andata contro ilMonaco, l'allenatore del Real Madrid Carlohato undalladellaLeague 2023-2024: il tecnico italiano ha smentito che si tratti di un amuleto e ha spiegato il vero motivo perché lo porta con sé.

