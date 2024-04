Tutti i vantaggi dell’erogatore acqua | guida all’utilizzo in casa e in ufficio

Palermo, 16 aprile 2024 – Siccità in Sicilia: la Regione ha diffuso un vademecum delle buone pratiche anti spreco. Utili per tutti. Ecco una guida ai comportamenti virtuosi. Come risparmiare 20 litri d’acqua Se evitiamo di far scorrere l’acqua per sciacquare il rasoio mentre ci si rade possiamo ...

