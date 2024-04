Milan - futuro da decifrare per Pellegrino

(Di martedì 30 aprile 2024) Marcotornerà aldal prestito semestrale alla Salernitana. Il difensore argentino ex Platense non è ancora pronto per giocare...

L'argentino Marco Pellegrino potrebbe presto giocare anche in Nazionale . Ecco le ultime sul difensore di proprietà del Milan Continua a leggere>>

L'argentino Marco Pellegrino potrebbe presto giocare anche in Nazionale. Ecco le ultime sul difensore di proprietà del Milan Continua a leggere>>

Prestiti milan 2023/24: Saelemaekers trascina il Bologna, Nasti torna al gol che però non serve a evitare la sconfitta del Bari - Prestiti milan 2023/24: Saelemaekers trascina il Bologna, Nasti torna al gol che però non serve a evitare la sconfitta del Bari Tanti i calciatori in prestito dal milan. Il punto settimanale sulle lor ...

Continua a leggere>>

Primavera 1 Femminile, la ‘Final Four’ al Viola Park: in lizza Inter, milan, Roma e Sassuolo - Sarà lo stadio ‘Davide Astori’ ( nella foto) del Viola Park di Bagno a Ripoli (Firenze) a ospitare la Final Four del campionato Primavera 1 femminile. Dopo Roma e milan, anche Inter e Sassuolo hanno ...

Continua a leggere>>

milan, i tifosi hanno scelto: no a Lopetegui, sì a Conte. Il duro comunicato della Curva - I tifosi rossoneri sono in attesa di conoscere il prossimo allenatore del milan che sostituirà Stefano Pioli: Lopetegui non scalda la piazza, il sogno è Conte ...

Continua a leggere>>