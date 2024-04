Rissa tra Francesco Benigno e Artur - all’Isola il video della squalifica | “È ingiustificabile”

Leonardo Bonucci ha iniziato la sua nuova esperienza al Fenerbahce ma c’è già aria di guai: rissa in campo per l’ex Juve e possibile maxi squalifica in arrivo. Leonardo Bonucci ha iniziato la sua nuova esperienza al Fenerbahce, dopo una breve parentesi non propriamente felice in termini di ...

Continua a leggere>>