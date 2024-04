Addio a Roberto Andreini - fu il primo giocattolaio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) Pistoia, 30 aprile 2024 – Con lui sono cresciuti centinaia di bambini, che davanti alle sue vetrine hanno sognato i giochi da chiedere per i compleanni o a Natale. Dal 1966,è stato ile poi nel tempo l’unicodi Pistoia, con i due storici negozi aperti nella Galleria Nazionale e poi nel 1989 in Porta Carratica.è morto ieri, dopo una malattia che lo ha portato via in pochi mesi. Aveva 79 anni, ma non era mai andato in pensione. Fino a qualche mese fa, lo si poteva vedere ancora in sella alla sua bici, anche senza cappotto d’inverno, a portare i giochi da un negozio all’altro, per soddisfare le richieste dei piccoli, perché quella era la sua passione. Al suo fianco da sempre, la moglie Maria Grazia Mazzinghi, la figlia Cecilia, e i ...