Milazzo, ME, - Giovane scout abbellisce panchine di piazza San Papino (Di venerdì 14 agosto 2020) «Spesso leggo notizie di atti di vandalismo nei confronti del patrimonio cittadino " ha detto Lanuzza " e la cosa mi dispiace parecchio, poiché ritengo che Milazzo vada difesa e valorizzata. Ho così ... Leggi su fai.informazione

fainformazione : Milazzo (ME) - Giovane scout abbellisce panchine di piazza San Papino Un gesto civico ad evidenziare come possa es… - fainfocultura : Milazzo (ME) - Giovane scout abbellisce panchine di piazza San Papino Un gesto civico ad evidenziare come possa es… - comunemilazzo : Milazzo in Comune: Giovane scout abbellisce le panchine di piazza San... -

Ultime Notizie dalla rete : Milazzo Giovane Giovane scout abbellisce panchine a San Papino, riconoscimento del Comune di Milazzo - Oggi Milazzo OggiMilazzo.it Milazzo (ME) - Giovane scout abbellisce panchine di piazza San Papino

Un gesto civico ad evidenziare come possa esserci la speranza di andare in controtendenza: un giovane milazzese Antonio Lanuzza, 18 anni, scout del gruppo Agesci Milazzo 2, ha deciso di dare un tocco ...

Vacanze da brivido: i fantasmi di Sardegna e Sicilia

Partiamo dalla splendida e paurosa Grotta dei Colombi, a Cala Fighera, Cagliari, consiglia per un'indimenticabile gita in barca. Questa naturale insenatura, incastonata in un mare da sogno, è infestat ...

Un gesto civico ad evidenziare come possa esserci la speranza di andare in controtendenza: un giovane milazzese Antonio Lanuzza, 18 anni, scout del gruppo Agesci Milazzo 2, ha deciso di dare un tocco ...Partiamo dalla splendida e paurosa Grotta dei Colombi, a Cala Fighera, Cagliari, consiglia per un'indimenticabile gita in barca. Questa naturale insenatura, incastonata in un mare da sogno, è infestat ...