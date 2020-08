La sceneggiata del M5S ha sentenziato: la Raggi si può ricandidare, il Movimento può sposarsi col Pd (Di venerdì 14 agosto 2020) La grande sceneggiata del M5S ha decretato che il peggior sindaco di Roma può ricandidarsi. Ora Virginia sarà contenta e soddisfatta. Non ha importanza se il suo fallimento è sotto gli occhi di tutti. I pentastellati giocano col web, i video personali mandati in giro. E si affidano a questo tipo di propaganda per mascherare il disastro del Campidoglio. Come se i romani non avessero toccato con mano il tracollo della Capitale. La cosiddetta base dei Cinquestelle ha votato sulla piattaforma Rousseau. Come da copione, ha vinto il sì alla modifica del cosiddetto “mandato zero” e alle alleanze con i “partiti tradizionali” sul territorio. Alle 12 si è conclusa la votazione, con il via libera ai due quesiti proposti dal capo politico Vito Crimi. Sono 39.235 i voti favorevoli al quesito sul mandato zero (80,1%), mentre ... Leggi su secoloditalia

