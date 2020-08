Juventus, dalla Spagna: Mendes ha offerto Cristiano Ronaldo a PSG, Real Madrid e Barcellona (Di venerdì 14 agosto 2020) Non si spengono le voci che vedrebbero Cristiano Ronaldo vicino alla separazione dalla Juventus per trasferirsi all’estero. Secondo la trasmissione “El Chiringuito”, l’agente di CR7 Jorge Mendes avrebbe offerto il fenomeno portoghese al Paris Saint Germain, al Barcellona e anche al Real Madrid, ex club di Cristiano. Sempre secondo El Chiringuito, non sarebbe Ronaldo a spingere particolarmente per lasciare i bianconeri, bensì Mendes, la cui volontà sarebbe quella di far approdare il suo assistito in un altra big europea. Leggi su sportface

