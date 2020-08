Doppio Sì per Grillo e Di Maio. E’ plebiscito sul Raggi bis ma le alleanze dividono. L’80% degli iscritti M5S è per la ricandidatura della sindaca. Meno entusiasmo per i patti elettorali (Di sabato 15 agosto 2020) Come era altamente prevedibile, visti anche gli illustri endorsement del padre nobile Beppe Grillo e dell’ex capo politico Luigi Di Maio, gli iscritti alla piattaforma Rousseau hanno decretato con un netto 80,1% di favorevoli, la modifica della regola del Doppio mandato per i consiglieri comunali e municipali. contando come “mandato zero” la prima consiliatura svolta. Via libera, dunque, anche per Virginia Raggi, che potrà correre per la seconda volta con il simbolo M5s nella Capitale. “Avanti a testa alta, insieme – esulta sui social la prima cittadina di Roma dopo aver ricevuto la benedizione del web – è un compito complesso, che richiede sacrificio, tempo, costanza e umiltà, ma noi crediamo in un progetto. E sappiamo che siamo ... Leggi su lanotiziagiornale

Lo studio dell’Imperial College inglese, che fa il paio con quello dell’Istat di pochi giorni fa, certifica numeri molto alti di quelli ufficiali sulla diffusione della malattia. Di fatto i due autore ...

Il tempo dei rimpianti e delle riflessioni sulla stagione terminata appartiene ormai al passato e la società lo ha fatto lanciando un segnale per il futuro, pri ...

