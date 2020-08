Champions League, le formazioni ufficiali di Barcellona-Bayern Monaco (Di venerdì 14 agosto 2020) È una notte magica di Champions League, nei quarti di finale va in scena la super sfida tra Barcellona e Bayern Monaco. Chi vince affronterà la vincente di Manchester City-Lione di domani sera. Andiamo a vedere le scelte (riportate da Tmw) di catalani e bavaresi.LE formazioni ufficialicaption id="attachment 993017" align="alignnone" width="1024" Messi (getty images)/captionBarcellona (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, Busquets, de Jong; Vidal; Messi, Suarez. A disposizione: Neto, Inaki Pena, Rakitic, Dembélé, Griezmann, Junior Firpo, Puig, Fati, Araujo, Monchu, Mingueza, ReisBayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, ... Leggi su itasportpress

LIPSIA ?? ATLETICO MADRID 2-1 Risultato finale ? ? #Olmo (51') ? rig. #JoaoFelix (71') ? #Adams (88') ? LIPSIA IN… - Lipsia-Atletico, Simeone: 'Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta' - ATALANTA ?? PSG 1-2 Risultato finale ? ? #Pasalic (27') ? #Marquinhos (90') ? #ChoupoMoting (90+3') ? PSG IN SEMIFIN… - Manchester City-Lione, Garcia: 'Juve ci ha dato fiducia. Vogliamo la semifinale'

Su Mediaset torna la “Uefa Youth League”, ribattezzata la Champions dei giovani. Gli ottavi di finale sono trasmessi in esclusiva e in chiaro dal “20” e da “SportMediaset.it”. Domenica 16 agosto, la r ...L'allenatore francese ha parlato alla vigilia del match di Champions contro il City: "Atalanta e Lipsia hanno messo in discussione certe gerarchie, speriamo di farlo anche noi". Poi torna sul confront ...