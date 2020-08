Bonus Inps ai “furbetti”, cosa ha detto Pasquale Tridico in audizione (Di venerdì 14 agosto 2020) “Abbiamo seguito la legge. L’esigenza dell’Istituto era di pagare subito, perché il Paese era in emergenza, e poi controllare in un secondo momento. Abbiamo risposto in modo efficace in 15 giorni, predisponendo una misura che non esisteva”. Queste le parole del presidente dell’Inps Pasquale Tridico durante l’audizione informale, in diretta streaming, in commissione Lavoro della Camera sulle modalità di richiesta e liquidazione a tre parlamentari del Bonus 600 euro per le partite Iva stabilito dal Governo durante l’emergenza Coronavirus. “L’estrema semplificazione dei requisiti di accesso alla misura rischiava di essere appetibile a chi fa delle frodi la sua missione” ha sottolineato Tridico. La direzione centrale ... Leggi su quifinanza

