Ufficiale il singolo delle Blackpink con Selena Gomez | tutti i dettagli sulla collaborazione

Il singolo delle Blackpink con Selena Gomez è Ufficiale. Sembrava essere solo una voce priva di fondamento ma la collaborazione tra le Blackpink e Selena Gomez è stata confermata in via definitiva. Cosa sappiamo sulla canzone? Il feat tra le Blackpink e Selena Gomez arriverà entro la fine del mese di agosto. La data di uscita stabilita per la nuova canzone è quella del 28 agosto. Il titolo del brano è ancora top secret: non è stata comunicato e non è noto al momento. Si tratta del nuovo singolo delle Blackpink che hanno scelto la collega

