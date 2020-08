Calciomercato Napoli, Ciro Venerato sottolinea: “Alex Meret verso la Roma? Non mi risulta” (Di giovedì 13 agosto 2020) Il giornalista della Rai Ciro Venerato ha parlato nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, dell’accostamento di Alex Meret alla Roma. “Sono arrivate delle voci in merito ad un presunto interessamento della Roma per Alex Meret? Le notizie che ho io sono molto diverse. Il Napoli non lo darà mai via in prestito e non mi risulta un affondo della Roma. Inoltre se proprio volesse andare via, deve portare un’offerta da 50 milioni di Euro anche se il club non ha alcuna intenzione di privarsene”. “Il Napoli vuole Reguilon solo in prestito con diritto di riscatto ed è stata dichiarata irricevibile la controfferta ... Leggi su calciomercato.napoli

