Calciomercato, la Juventus incontra Pirlo: resta incerto il futuro di Dybala (Di giovedì 13 agosto 2020) Calciomercato Juventus, incerto il futuro di Dybala. L’argentino potrebbe lasciare Torino. TORINO – Calciomercato Juventus, incerto il futuro di Paulo Dybala. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nell’ultimo incontro di mercato tra Agnelli e Pirlo si è parlato del destino dell’argentino che potrebbe essere lontano da Torino. E’ ormai noto a tutti l’incompatibilità tra l’ex Palermo e Cristiano Ronaldo con i bianconeri che potrebbero decidere di sacrificare la Joya per trattenere il portoghese. Le decisioni saranno prese nelle prossime settimane. “Cristiano Ronaldo offerto al Barcellona” La giornata di giovedì 13 ... Leggi su newsmondo

Calciomercato Juventus, incerto il futuro di Dybala. L'argentino potrebbe lasciare Torino. TORINO – Calciomercato Juventus, incerto il futuro di Paulo Dybala. Come riportato da La Gazzetta dello Sport ...