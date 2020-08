Vaccino per influenza e polmonite riduce rischio demenza (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Vaccino contro l’influenza e la polmonite è associato a un ridotto rischio di demenza secondo una ricerca riportata alla Conferenza internazionale dell’Alzheimer Secondo una nuova ricerca riportata alla Conferenza internazionale dell’Alzheimer (AAIC®) 2020, le vaccinazioni contro influenza e polmonite (antipneumococcica) sono associate a un ridotto rischio di malattia di Alzheimer. In particolare, tre studi… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

