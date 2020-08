Un consigliere comunale M5s ha chiesto il bonus: "Certo che sì! Non viviamo di politica" (Di mercoledì 12 agosto 2020) C’è anche un consigliere comunale M5S di Castellammare di Stabia nell’elenco dei beneficiari del bonus da 600 euro destinato alle Partite Iva. “Se ho chiesto il bonus? Certo che sì!”, scrive sulla sua pagina Facebook Francesco Nappi. “Un consigliere comunale non vive di politica, ma del proprio lavoro. Un consigliere comunale, specie se libero professionista, toglie tempo al proprio lavoro, per dedicarsi alla collettività. Un consigliere comunale - sottolinea il pentastellato - non ha uno ‘stipendio’ ma un gettone di presenza, che percepisce solo quando fa commissione o consiglio ... Leggi su huffingtonpost

Mentre a Montecitorio si è ufficialmente aperta la caccia ai 5 “furbetti” del bonus che si sarebbero intascati i 600 euro previsti dal decreto Cura Italia per le partite Iva in difficoltà a causa del ...

“Persi fondi per il ponte di Corleone e svincolo via Perpignano. La Lega insorge: vergogna. Con questo comunicato al lega Palermo denunciava la mala gestio dei fondi destinati alla città per le infras ...

