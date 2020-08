"Salterà tutto in aria". Bassetti e il coronavirus: tra poche settimane il disastro italiano? (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tra poche settimane il sistema sanitario italiano potrebbe saltare. Il coronavirus, spiega Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive dell'Ospedale San Martino di Genova, c'entra però solo indirettamente. Dipenderà, piuttosto, dal livello di allarme e psicosi generato in questi mesi tra fine del lockdown e timori di una seconda ondata. Intervistato a Radio Radio, il professore difende la propria posizione di "ottimista" (per i più catastrofisti è invece un "negazionista"); "Francamente mi sono stufato, che facciano quello che ritengono opportuno, poi vedranno le conseguenze di questo modo di fare informazione a ottobre e novembre". "Al primo starnuto, o al primo colpo di tosse - avverte Bassetti -, il nostro ... Leggi su liberoquotidiano

arquer12 : RT @TwittGiorgio: 'A ottobre salta tutto per aria E non sarà per il coronavirus' - irlBrynhildr : Oggi dovevo fare le foto da Salter e mi é venuto sto mega ciclo devastante esplosivo chitemmuorto e non ho la bench… - paoloigna1 : Molte acrobazie verbali, ma mai riconoscere di avere avuto torto almeno in parte. Il che per uno scienziato davanti… - giogio_al_cubo : 'A ottobre salta tutto per aria... E non sarà per il coronavirus' -

Ultime Notizie dalla rete : Salterà tutto "A ottobre salta tutto per aria... E non sarà per il coronavirus" ilGiornale.it Fiera di San Nicola, sì con riserva Se aumentano i contagi salterà

L’amministrazione sta lavorando per farla in quattro giorni invece di tre, dal 10 al 13: così affluenze diluite . Frenquellucci: "Stiamo anche pensando di autorizzare le bancarelle su un solo lato del ...

"A ottobre salta tutto per aria... E non sarà per il coronavirus"

Altro che seconda ondata di coronavirus. Il vero pericolo che si profila all’orizzonte per il sistema sanitario nazionale è rappresentato dalla psicosi della malattia. A sostenerlo in una intervista a ...

L’amministrazione sta lavorando per farla in quattro giorni invece di tre, dal 10 al 13: così affluenze diluite . Frenquellucci: "Stiamo anche pensando di autorizzare le bancarelle su un solo lato del ...Altro che seconda ondata di coronavirus. Il vero pericolo che si profila all’orizzonte per il sistema sanitario nazionale è rappresentato dalla psicosi della malattia. A sostenerlo in una intervista a ...