Atalanta - vai e conquista un altro grande stadio | al Vélodrome il primo round contro il Marsiglia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 2 maggio 2024)(Francia). La partita più importante della storia dell’, finora. E la parte dopo la virgola è la più importante di quella prima, perché questa Dea, questa splendida versione della Dea, impone di non porsi limiti e continuare a sognare e pensare in. Perché i sogni si realizzano: 12 anni fa a Bergamo si festeggiava la promozione dalla Serie B alla Serie A, ora invece si intravede la possibilità di giocare una finale europea a Dublino il prossimo 22 maggio. Non sarà facile, perché si può dire che tra le quattro del lotto ilsia forse la meno pericolosa, rispetto a Roma e Bayer Leverkusen che si sfidano dall’altra parte, ma non per questo va sottovalutato o snobbato. Servirà, comunque, una partita quasi perfetta per uscire giovedì sera (2 maggio, calcio d’inizio alle 21) dal ...