Fiorentina-Club Brugge | programma e telecronisti Sky - TV8 e Dazn semifinale andata Conference League

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ile isu Sky, TV8 edi, match valido per ladidi2023/2024. Al Franchi si scende in campo per un posto in finale: è il primo dei due atti per mettere in discesa l’esito del doppio confronto e la formazione viola proverà a far risultato contro i comunque pericolosi belgi. Chi conquisterà il successo? Fischio d’inizio fissato alle ore 21 di giovedì 2 maggio.sarà visibile su Sky Sport 254 con la telecronaca di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti, sucon la telecronaca di Riccardo Mancini. SportFace.

Fiorentina-Club Brugge è una partita valida per l’andata delle semifinali di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni , pronostici . Salire sull’aereo per Atene per cancellare il triste ricordo di Praga. La Fiorentina mette nel mirino un’altra finale di ... Leggi su (ilveggente)

La Fiorentina vara in Conference League l’operazione finale 2.0, per bissare il traguardo ottenuto nella scorsa edizione conclusasi con la sconfitta contro il West Ham. I viola si presentano all’appuntamento rinfrancati dal rotondo 5-1 in campionato contro il Sassuolo, peraltro centrato facendo... Leggi su (today)

La Conference per chiudere bene un ciclo: Vincenzo Italiano e la Fiorentina all’esame Club brugge - Del futuro Vincenzo Italiano non vuole parlare. “Non può essere un argomento per me. Sono alla vigilia di una partita troppo importante a cui tutti teniamo. Esiste il Bruges, il resto sono solo chiacc ...

Leggi su (sportface)

Fiorentina: contro il brugge (stasera, ore 21) per ipotecare la finale. Le scelte di Italiano. Commisso: “Forza ragazzi!”. Formazioni - Commisso è sbarcato a Firenze. Per dare la spinta decisiva alla squadra stasera (ore 21, diretta su Tv8) contro il brugge, nella semifinale di andata che vale, ormai, il 90% della stagione. Commisso v ...

Leggi su (firenzepost)

Fiorentina affronta il Club brugge nella semifinale di Conference League - La Fiorentina si prepara per una sfida cruciale in casa contro il Club brugge, in occasione della semifinale d'andata della Conference League. Questa partita rappresenta un'opportunità per la squadra ...

Leggi su (informazione)