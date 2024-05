Fasano | incendio nel piazzale di un’azienda ittica - distrutti numerosi automezzi In serata

(Di giovedì 2 maggio 2024) Da dettagliare le cause del rogo. L’è divampato inneldell’aziendaLepore mare, zona industriale nord di. Almeno settedell’impresa sono andati. Intervento dei vigili del fuoco. L'articoloneldi In proviene da Noi Notizie..

Da dettagliare le cause del rogo. L’ incendio è divampato in serata nel piazzale dell’azienda ittica Lepore mare, zona industriale nord di Fasano . sette automezzi dell’impresa sono andati distrutti . Intervento dei vigili del fuoco. L'articolo Fasano : incendio nel piazzale di un’azienda ... Leggi su (noinotizie)

