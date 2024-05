Abiti da sposo 2024 | all' altare ne vedremo di tutti i colori

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di giovedì 2 maggio 2024) Stop (o quasi) al nero, grigio e blu. Sulle passerelle di stagione i brand specializzati indaampliano le proposte per lui proponendo diverse nuance: dagli ormai affermati borgogna e verde bosco al sorprendente cobalto, fino al rosso, al viola, al giallo. Spazio al technicolor anche per gliper lui, insomma. Del resto, perché no?