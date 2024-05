Elezioni Europee 2024 - i candidati | da Fdi al P - dalla Lega a M -S, da Forza Italia agli altri | tutte le liste

AGI - L'iperpersonalizzazione della politica. Tutti gli elettori italiani avranno la possibilità di votare per le europee 2024 Meloni Giorgia detta Giorgia e Calenda Carlo sulla scheda. I nomi di Meloni e Calenda compariranno sia sui simboli sia sulle liste in tutte le 5 circoscrizioni. Meloni ... Leggi su (agi)

Roma, 1 maggio 2024 – Leader in campo per le europee 2024 tra iperpersonalizzazione della politica, big e outsider. Ma partiamo dal principio. Innanzitutto gli elettori italiani avranno la possibilità di votare Giorgia Meloni (detta "Giorgia” come da escamotage per personalizzare il voto come un ...

Leggi su (quotidiano)