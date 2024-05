Mattarella contro l’Autonomia di Calderoli | Dividere Nord e Sud danneggerebbe entrambi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 2 maggio 2024) “Una separazione delle strade tra territori dele territori del Meridione recherebbe gravi danni agli uni e agli altri. È ben noto che il lavoro è una delle leve più importanti di progresso e di coesione sociale”. È un estratto dell‘ampio discorso (leggi qui) che il Presidente della Repubblica Sergioha letto giovedì 30 aprile nel corso della visita al sistema agroalimentare del distretto del Cosentino, in Calabria, in occasione della celebrazione della Festa del Lavoro. Il Capo dello Stato non nomina mai la parola “Autonomia Differenziata”, il testo di Legge proposto dal senatore bergamasco Roberto(Lega) approdato alla Camera per il varo finale. Ma quella “separazione delle strade tra territori dele territori del Meridione recherebbe gravi danni agli uni e agli altri” non piace al ...