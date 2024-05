Marcell Jacobs torna all’arrembaggio con la 4×100 | l’Italia si riaffida al suo Messia alle World Relays

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 2 maggio 2024)ha aperto la stagione correndo in 10.11 a Jacksonville. Il Campione Olimpico dei 100 metri èto in gara a distanza di 230 giorni dall’ultima apparizione agonistica e ha fornito una buona prestazione in Florida, faticando in uscita dai blocchi di partenza ma offrendo poi un buon lanciato con cui ha recuperato su André De Grasse e Travyon Bromell. Il velocista lombardo sembra essere sulla giusta via per ritrovare la forma dei giorni migliori, è parso fluido e dovrebbe essersi lasciatospi vari problemi fisici. Il primo segnale è stato relativamente confortante, ma ora ildell’atletica tricolore è chiamato a fornire una zampata di lusso. La prossima tappa sarà a Nassau (Bahamas), dove nel weekend del 4-5 maggio andranno in scena le ...