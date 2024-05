Europee - liste al rush finale | per ora sono 14

CORTE D’ASSISE D’APPELLO DI MILANO. Ecco i candidati bergamaschi alle elezioni dell’8 e 9 giugno dei principali partiti italiani per la Circoscrizione Nord Ovest della Lombardia: Simonetta Fiaccadori, Giorgio Gori,Lara Magoni e Giovanni Malanchini. Da Fara Gera d’Adda anche Carla Finali. Leggi su (ecodibergamo)

Ormai ci siamo, alle 20 di mercoledì 1 maggio è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alle prossime elezioni Europee . Ricordiamo che si voterà l'8 e il 9 giugno. leader , indipendenti, nomi noti, acchiappavoti , e poche sorprese dell'ultimo minuto. Come annunciato a guidare le ... Leggi su (iltempo)

C’è un piccolo giallo Nelle liste per le europee 2024 ufficializzate da Matteo Salvini: non compare il nome dell’eurodeputato uscente della Lega Massimo Casanova. La sua assenza ha sorpreso anche altri candidati del partito che il loro posto in lista hanno ottenuto: Casanova è il proprietario del ...

Leggi su (open.online)