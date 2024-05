Al via la II edizione del Bagnoli Film Festival

(Di giovedì 2 maggio 2024) Alle 18,00 di ieri, 1 maggio 2024, é partita la secondadel, organizzato da Maurizio Capezza con la direzione artistica dello storico del cinema Giuseppe Borrone, presso il CineTeatro La Perla Multisala di Napoli. In programma lungometraggi in anteprima, cinema del reale, cortometraggi ed eventi speciali, l’omaggio a due grandi artisti di Il Blog di Giò.

Ferrari: ecco la livrea speciale in azzurro La Plata per il Gran Premio di Miami - La Scuderia Ferrari ha rivelato ufficialmente la nuova livrea con dettagli azzurri con la quale Leclerc e Sainz correranno a Miami.

bagnoli - Approvato il Decreto Coesione, 1,2 miliardi di euro per riqualificazione e bonifica dell'area - Il 'Tg Regione Campania' in onda su Rai 3 ha fornito alcune novità in merito all'approvazione del Decreto Coesione riguardo alla riqualificazione dell'area di bagnoli in cui Aurelio De Laurentiis, pre ...

Napoli, 15enni accoltellati al party: arrestato un 17enne per tentato omicidio - Svolta nel caso dei due ragazzini feriti a Napoli dopo una lite per futili motivi. Nella serata di ieri gli agenti del Commissariato bagnoli, all’interno di un locale, in occasione di ...

