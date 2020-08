Quale futuro per Limbadi? Incontro organizzato dal movimento politico culturale Tesoro Calabria (Di mercoledì 12 agosto 2020) Giovedì 13 agosto, dalle ore 18.00, nella sede del Palazzo municipale è prevista una iniziativa organizzata da Nicola Rombolà, esponente del movimento politico-culturale “Tesoro Calabria”, fondato da Carlo Tansi, dal titolo “Limbadi, verso Quale futuro?”. Nell’occasione sarà presentata la proposta di un laboratorio politico-culturale aperto a tutti i cittadini per dare risposte ad un bisogno di normalità democratica, dopo due anni di commissariamento per infiltrazioni mafiose. All’Incontro tra gli altri, saranno presenti il presidente di “Tesoro Calabria” Carlo Tansi e il prof. Saverio Di ... Leggi su laprimapagina

marcodimaio : 75 anni fa veniva sganciata la bomba atomica su #Hiroshima, radendola al suolo e uccidendo decine di migliaia di pe… - fffitalia : Non vogliamo sentirci dire che siamo bravi, o che dobbiamo continuare così, o che siamo dei campioni. Vogliamo i f… - TUTTOB1 : Pordenone: quale futuro per Tesser? - AndreaMatyellow : #pensieroestemporaneo Che futuro può avere un paese nel quale i regnanti sfilano alla corte di uno dei giullari di… - TommyBrain : GUIDO GROSSI - DAI FINANZIAMENTI DELLA UE ALLA RIFORMA DEL FISCO. QUALE FUTURO PER L'ITALIA?' -

Ultime Notizie dalla rete : Quale futuro Siena, quale futuro? Il sindaco De Mossi: "Progettualità e rispetto..." GianlucaDiMarzio.com Pierluigi Loro Piana: «Così quel cargo ha distrutto il mio yacht»

Il futuro Peters&May rigettato ogni accusa ... un primario nome internazionale, presso la quale ha stipulato una polizza all risk. «Ora mi aspetto che copra il danno», dice l’imprenditore. «Sono ...

Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi: intervista a Sofia Tchkonia

Abbiamo intervistato la fondatrice della fashion week georgiana che ha raccontato cosa ci saremmo potuti aspettare nell'edizione posticipata a causa della pandemia Tbilisi è uno dei poli più interess ...

Il futuro Peters&May rigettato ogni accusa ... un primario nome internazionale, presso la quale ha stipulato una polizza all risk. «Ora mi aspetto che copra il danno», dice l’imprenditore. «Sono ...Abbiamo intervistato la fondatrice della fashion week georgiana che ha raccontato cosa ci saremmo potuti aspettare nell'edizione posticipata a causa della pandemia Tbilisi è uno dei poli più interess ...