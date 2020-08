Ischia, aggressione nella movida: individuato il terzo responsabile (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – I Carabinieri della Stazione di Ischia hanno individuato e denunciato il terzo uomo ritenuto responsabile dell’aggressione ad un 24enne avvenuta nella prima mattinata dello scorso 4 agosto sulla Riva Destra del Porto, una delle aree di movida più note dell’Isola. Si tratta di un 21enne dell’isola, che in concorso con altri due giovani già denunciati alcuni giorni fa, aveva partecipato alle violenze. Dalle immagini di videosorveglianza è emersa la crudeltà dei tre autori, che per futili motivi si sono scagliati violentemente e ripetutamente con pugni e calci nei confronti della vittima, facendola cadere più volte a terra e continuandola a colpire. Il ... Leggi su anteprima24

mattinodinapoli : Ischia, violenta aggressione lungo Riva destra del Porto: denunciata una terza persona - comeicinesi : Ischia: violenta aggressione in Riva Destra del Porto. I Carabinieri denunciano 2 persone - RedazioneTvcity : Ischia: violenta aggressione nella movida, denunciate due persone - - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Ischia, 24enne aggredito: denunciate due persone - NapoliToday : #Cronaca Movida, ragazzo massacrato di botte a Ischia: due persone denunciate -

I Carabinieri della Stazione di Ischia hanno individuato e denunciato il terzo uomo ritenuto responsabile dell'aggressione avvenuta in danno di un 24enne nella prima mattinata dello scorso 4 agosto su ...