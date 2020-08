Falcomatà: “Avviata raccolta straordinaria di rifiuti a Reggio Calabria” (Di mercoledì 12 agosto 2020) REGGIO CALABRIA – “Siamo passati dal 7% al 56% di raccolta differenziata. Il sistema del porta a porta e’ stata una rivoluzione importante. Abbiamo l’umilta’ e la consapevolezza di riconoscere che il porta a porta spinto, in tutta la citta’, non puo’ funzionare. Con l’avvio della gestione di Castore passeremo al sistema di raccolta differenziata misto: porta a porta e con isole ecologiche”. Cosi’ il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomata’ che aggiunge: “La raccolta differenziata non e’ una fissazione della nostra amministrazione, ma un obbligo di legge. È chiaro che tutto deve accompagnarsi ad un funzionamento degli impianti e delle discariche che non sono gestite dal Comune di Reggio Calabria, ma dalla Regione. La chiusura di quasi tre mesi delle discariche regionali ci ha fatto ripiombare in una emergenza rifiuti della quale ci eravamo dimenticati”. “Tuttavia abbiamo avviato, con le nostre forze – ha precisato il sindaco – un piano di raccolta straordinaria che riguardera’ tutta la citta’ che pero’ si deve accompagnare alla raccolta ordinaria dei rifiuti”. “In questi giorni inizieranno i lavori della discarica di Melicucca‘ – ha concluso Falcomata’ – sui quale la Citta’ metropolitana non e’ in ritardo, ma siamo andati alla velocita’ della luce. È importante ribadire che la delega per avviare i lavori l’abbiamo avuta dal 26 maggio”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Falcomatà: “Avviata raccolta straordinaria di rifiuti a Reggio Calabria” Arrestato per corruzione il direttore della discarica di Bellolampo a Palermo FOTO | I gatti? Contenti dentro un cartone. L’appello: “Sabato non riciclateli, dateli a loro” Rifiuti, in Basilicata ex direttore Fenice condannato per “disastro colposo” VIDEO | Rifiuti, De Luca: “Parte oggi secondo capitolo rimozione ecoballe” VIDEO | Traffico illecito di rifiuti a Palermo, arresti e sequestri Leggi su dire

